SOCIAL MILINKOVIC LAZIO – La pausa per le Nazionali ha portato brutte notizie in quel di Formello. Sergej Milinkovic, impegnato con la Serbia, è risultato positivo al Coronavirus. Il focolaio che si è creato nel gruppo prima del match contro la Russia ha coinvolto altri due calciatori tra cui Lazovic del Verona. La Lazio dovrà fare a meno del Sergente nei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di Crotone in programma sabato 21 novembre. Il centrocampista sta passando la quarantena in patria e, attraverso un post su Instagram, ha voluto aggiornare tutti i tifosi sulle sue condizioni: “Tranquilli amici LAZIALI. Quando Sergente torna in campo, spacca tutto! Promesso”. Un messaggio che dà fiducia all’ambiente: Milinkovic è asintomatico e con la testa già sintonizzato sulle prossime battaglie da vincere con l’aquila sul petto.

