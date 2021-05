Social, Morace: “Grazie ragazze, siamo volate in alto”

- Advertisement -

LAZIO WOMEN MORACE – La Lazio Women è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo: tornare in Serie A. Gran parte del merito è da attribuire a Carolina Morace, che ha risollevato la squadra dopo un inizio di stagione difficile. L’allenatrice, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso un post che recita: “Prime! Dopo una cavalcata strepitosa! Non ci sono parole per descrivere questo momento: vetta della classifica con 54 punti, migliore attacco, migliore difesa, squadra che ha vinto di più in casa e fuori, Adriana Martin capocannoniera della serie B! Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo messo tutta la nostra attenzione in ogni minuto di allenamento! Siete venute al campo dopo otto ore di lavoro, senza mai lamentarvi, dandoci sempre tutto ciò che avevate e, se non ne avevate più, non so come, riuscivate ad andare oltre. GRAZIE RAGAZZE SIAMO VOLATE IN ALTO!”.