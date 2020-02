Tempo di lettura: < 1 minuto

ALESSANDRO MURGIA LAZIO SPAL – Quella di domani non sarà una partita come un’altra per Alessandro Murgia. Il giocatore classe ’96 gioca ormai titolare nella squadra di Ferrara, ma per tanti anni, sia nelle giovanili che in prima squadra, ha vestito la maglia con l’aquila sul petto. Di lui nessuno può dimenticare quel gol siglato all’ultimo minuto in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, che regalò la vittoria alla Lazio

Il post

Su Instagram, il giocatore ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono mentre con i compagni si allena. “Verso Lazio vs Spal, una partita dal sapore speciale per me”. Queste le parole di un giocatore dal cuore biancoceleste.

