Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI LAZIO SERIE A SOCIALE – La Lazio è pronta ad affrontare il Napoli di Gattuso nella 32^ giornata di Serie A. I biancocelesti si trovano in un momento caldo della stagione. Infatti, il sogno per conquistare un posto in Champions League è ancora vivo e molto si deciderà proprio nella trasferta campana. Proprio per questo motivo, la società ha voluto caricare l’ambiente con un video motivazionale, che ricorda i trionfi dei capitolini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.