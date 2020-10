Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO PATRIC – La Lazio si prepara al match di campionato contro il Torino. Dopo l’emergenza affrontata in Champions League con il Club Brugge, la situazione di disponibilità non sembra migliorare per Simone Inzaghi. L’allenamento di questa mattina ha fatto registrare le assenze supplementari di Patric, Fares ed Akpa Akpro. Da monitorare, soprattutto, c’è la situazione dello spagnolo. Come affermato da Simone Inzaghi, il difensore ha manifestato sintomi influenzali nel post-gara di Champions League.

Il post di Patric su Instagram

Il giocatore vuole esserci a Torino, ma la sua presenza (sarebbe la numero 100 con la maglia della Lazio) resta in forte dubbio. Patric, protagonista in negativo nel match contro il Club Brugge, vuole rifarsi contro i granata, squadra con la quale è ad oggi imbattuto. Farà di tutto per recuperare, come testimoniato dallo stesso calciatore su Instagram: “Niente e nessuno può fermarti se hai un cuore e una testa forte. Il sogno continua”.

