Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL REINA – La Lazio si gode Pepe Reina, e viceversa. Il portiere spagnolo, primo acquisto della sessione estiva di mercato dopo Escalante, si è già integrato nel gruppo. L’ex Milan, protagonista nel ritiro di Auronzo con un rigore neutralizzato nell’amichevole con il Padova, è pronto a dare il suo contributo in termini di qualità ed esperienza, nell’anno del ritorno in Champions League. Pepe Reina si sta ambientando a Roma, sua terza città italiana dopo Napoli e Milano. In questi giorni l’estremo difensore è anche alle prese con il trasloco. La moglie Yolanda ha pubblicato su Instagram alcuni scatti tra scatoloni e tanti sorrisi. Ad aiutare papà e mamma ci sono anche i cinque figli della coppia. Famiglia al completo e allenamenti al top: Pepe Reina è pronto a conquistare la piazza laziale.

