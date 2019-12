Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LUIS ALBERTO GOMEZ – Nella serata di ieri, la Lazio ha sconfitto per 3-1 la Juventus portandosi a -2 in classifica proprio dai bianconeri. Protagonista della serata anche Luis Alberto, autore di due assist. Lo spagnolo poi sui social ha scherzato con l’attaccante dell’Atalanta Gomez. Il “Papu” ha commentato un post Instagram del “Mago” così: “Amico, non puoi continuare con questo ritmo. Sei on fire”. Il numero 10 biancoceleste ha poi risposto: “Fammi passare il pallone visto che la porta mi si è rimpicciolita. Un abbraccio fenomeno.”