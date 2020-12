Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO – Tra poche ore la Lazio sfiderà il Brugge per l’ultima giornata del girone F. I biancocelesti arrivano al match con il vantaggio di poter portare a casa due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi di Champions. Inzaghi, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Patric. Lo spagnolo è ancora alle prese con un fastidioso torcicollo. Intanto la società, via Twitter, ha postato un breve video dei preparativi per l’importante partita di stasera.

