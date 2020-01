Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL LAZIO 2019 – Proseguono le pubblicazioni dei risultati sui sondaggi lanciati dalla Lazio in riferimento al 2019. Dopo aver scoperto l’esultanza preferita dai tifosi, sono state votate la punizione e la partita del decennio. “La Coppa al cielo e la gloria eterna“, novanta minuti destinati a durare in eterno. La vittoria nel derby di Coppa Italia contro la Roma (26 maggio 2013) trionfa a mani basse: Lulic 71 non conosce rivali.

La punizione del decennio

E la punizione? La memoria deve correre indietro di pochi giorni. I tifosi hanno scelto l’ultima tirata dalla Lazio, ovvero quella di Danilo Cataldi che a Riyadh, con il suo gol, ha dato la certezza della vittoria della Supercoppa italiana. Un bacio alla traversa e Szczesny battuto: Simone Inzaghi ha trovato l’ennesima soluzione per fare gol.