Sogliano, niente Lazio: il ds prolunga con l’Hellas Verona

Dopo essere stato accostato alla Lazio per prendere il posto di Angelo Fabiani, il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, ha firmato il prolungamento di contratto con gli scaligeri: sarà ancora lui l’uomo del calciomercato dei veneti.

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Sogliano tra le idee della Lazio: tutte le ultime sulla possibile trattativa

AGGIORNAMENTO 12 GIUGNO – “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Sean Sogliano fino al 30 giugno 2029”. Cadono dunque le possibilità di un suo arrivo, paventato qualche mese fa.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, il Verona sarebbe pronto a prolungare il contratto di Sean Sogliano fino al 2029 nonostante la retrocessione in Serie B. Sfumerebbe dunque l’ipotesi Lazio per il direttore sportivo.

AGGIORNAMENTO 27 APRILE – Come riporta TMW, Sean Sogliano, attuale Ds del Verona, sarebbe il profilo indicato per il post Fabiani (semmai dovesse esserci). Il club biancoceleste si è fatto avanti, ha richiesto informazioni e avrebbe già ricevuto il sì del dirigente scaligero. Fabiani potrebbe essere promosso a direttore generale o, addirittura, essere mandato via: in entrambi i casi il nome di Sogliano sarebbe il primo della lista.

AGGIORNAMENTO 20 APRILE – Proposta di rinnovo triennale del Verona al DS Sogliano, almeno secondo quanto riportato da TMW. Ci sarebbe stallo e la permanenza in Veneto sembra tutt’altro che sicura.

AGGIORNAMENTO 15 APRILE – Sarà derby romano per il ds Sean Sogliano? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Verona non piace solo alla Lazio, ma anche alla Roma. In particolare, nel caso in cui il terremoto in casa giallorossa dovesse portare a una trasformazione degli assetti societari, Sogliano figurerebbe allora tra i favoriti a prendere il posto di Massara. Il dirigente degli Scaligeri, infatti, parte avvantaggiato su Giuntoli, il secondo candidato, per aver già collaborato, e con successo, con Gasperini ai tempi del Genoa.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, potrebbe esserci la Lazio nel futuro del direttore sportivo del Verona Sean Sogliano. Protagonista di un ciclo importante all’Hellas e di un gran numero di plusvalenze, Sogliano potrebbe lasciare gli scaligeri a fine stagione. Ad oggi non è stata presa alcuna decisione definitiva e presto dovrebbe esserci un incontro con la proprietà. Sogliano piacerebbe e non poco alla Lazio così come ad altri club. In caso di arrivo alla Lazio Sogliano ricoprirebbe il ruolo di direttore sportivo mentre Fabiani diventerebbe direttore generale.

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