SORTEGGIO EUROPA LEAGUE – Procede nel migliore dei modi anche il sorteggio di Europa League per l’Italia. Solo il Napoli risulta essere l’unica squadra effettivamente sfortunata che nei sorteggi pesca il Barcelona nella massima competizione europea. Va bene alla Roma che pesca il Gent e va benissimo anche l’Inter, che dovrà affrontare il Ludogorets, vecchia conoscenza della Lazio.

Il sorteggio

I sedicesimi di finale si prospettano abbordabili per le italiane in Europa League. La Roma, che non era testa di serie nella competizione dopo aver raggiunto solamente il secondo posto nel girone, riesce ad evitare Siviglia, Arsenal, Ajax, Manchester United, Salisburgo e Benfica e a pescare il Gent. L’Inter, invece, partiva da una posizione più agiata ed è riuscita a pescare il Ludogorets. Di seguito l’elenco completo dei sorteggi.

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic Glasgow

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-RB Salisburgo

Shakthar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Glasgow Rangers-Sporting Braga