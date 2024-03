Conference League, il sorteggio dei quarti di finale

Tempo di lettura: < 1 minuto

SORTEGGIO QUARTI FINALE CONFERENCE LEAGUE - Sorride la Fiorentina, che pesca il Viktoria Plzen nei quarti di finale di Conference League. Ecco di seguito tutti gli accoppiamenti nati dal sorteggio dell'urna di Nyon.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale di Conference League

In caso di passaggio del turno, la Viola in semifinale troverebbe la vincente di Olympiakos - Fenerbahce. Dall'altra parte Aston Villa - Lille e Brugge - Paok. Come per l'Europa League, l'andata sarà l'11 aprile e il ritorno sette giorni più tardi.