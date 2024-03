Sorteggi Europa League, le avversarie delle italiane nei quarti di finale

Tempo di lettura: < 1 minuto

SORTEGGIO QUARTI FINALE EUROPA LEAGUE - Pessime notizie arrivano da Nyon per le tre italiane ancora in corsa per la vittoria dell'Europa League. Dal derby tricolore allo spauracchio Anfield, il sorteggio dei quarti di finale regala pochi spunti positivi e accoppiamenti temibili. Andata fissata per l'11 di aprile, ritorno il 18.

Europa League, gli accoppiamenti dei quarti di finale

Milan - Roma

Bayer Leverkusen - West Ham

Marsiglia - Benfica

Liverpool - Atalanta

Il Milan sfida la Roma nel derby italiano. Andata a San siro e ritorno all'Olimpico. La vincente se la vedrà con la squadra che avanzerà da Bayer Leverkusen - West Ham. L'Atalanta pesca la peggiore dell'urna: il Liverpool di Klopp, favorita alla vittoria finale. In caso di superamento del turno, l'avversaria della Dea sarà una tra Marsiglia e Benfica.