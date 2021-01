Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA CAICEDO – La vittoria della Lazio contro la Fiorentina ha un valore pesantissimo nell’economia della stagione biancoceleste. La formazione di Inzaghi, infatti, è tornata al successo conquistando la sua terza vittoria allo Stadio Olimpico. A sigillare il risultato ci hanno pensato Caicedo ed Immobile, con Vlahovic che ha provato a riaprirla in extremis.

Lazio, Caicedo a segno

Come riporta il Corriere dello Sport, la rete di Caicedo ha avuto un’incredibile importanza per le sorti della gara. Aver trovato immediatamente la rete del vantaggio, ha permesso alla Lazio di giocare con più serenità. L’ecuadoriano, dopo aver segnato, si è baciato la maglia come a voler far intendere “io resto qui”. Anche Igli Tare, nel pre-partita ha confermato la volontà della società di trattenere il numero 20. Al momento le acque sembrano essersi calmate, ma bisogna tenere gli occhi aperti su un possibile interesse da parte delle altre squadre per la Pantera.

