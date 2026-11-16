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Sosta Nazionali, in campo solo Mandas fra i biancocelesti convocati
E’ iniziata la settimana che vedrà il ritorno della Lazio in campionato, dopo la sosta Nazionali: in campo, questa sera, fra i biancocelesti impegnati con la propria squadra, vedremo solo Christos Mandas.
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Verso la sfida con la Serbia: l’occasione per Christos Mandas
Nella giornata odierna, l’unico rappresentante della rosa biancoceleste a scendere in campo con la propria squadra nazionale sarà Christos Mandas. Il giovane portiere della Lazio è impegnato con la maglia della sua Grecia in vista della sfida contro la Serbia. Per l’estremo difensore si tratta di un appuntamento importante: Mandas spera infatti di poter convincere il commissario tecnico e guadagnarsi una maglia da titolare, insidiando la concorrenza di Odysseas Tzolakis, fin qui considerato il portiere titolare.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
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|8
|11
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|Monza
|7
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|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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