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Sosta Nazionali, in campo solo Mandas fra i biancocelesti convocati

Published

3 ore ago

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Sosta Nazionali Mandas Gracia Serbia

E’ iniziata la settimana che vedrà il ritorno della Lazio in campionato, dopo la sosta Nazionali: in campo, questa sera, fra i biancocelesti impegnati con la propria squadra, vedremo solo Christos Mandas.

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Verso la sfida con la Serbia: l’occasione per Christos Mandas

Nella giornata odierna, l’unico rappresentante della rosa biancoceleste a scendere in campo con la propria squadra nazionale sarà Christos Mandas. Il giovane portiere della Lazio è impegnato con la maglia della sua Grecia in vista della sfida contro la Serbia. Per l’estremo difensore si tratta di un appuntamento importante: Mandas spera infatti di poter convincere il commissario tecnico e guadagnarsi una maglia da titolare, insidiando la concorrenza di Odysseas Tzolakis, fin qui considerato il portiere titolare.

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