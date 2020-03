Tempo di lettura: < 1 minuto

SPAGNA LIGA STOP CORONAVIRUS – Non solo l’Italia e non solo la Serie A a fare i conti con il coronavirus. Già stamane è arrivata l’ufficialità in Inghilterra del rinvio di Manchester City-Arsenal in programma stasera, mentre in Germania c’è stato il primo calciatore positivo al COVID-19. Adesso anche la Spagna trema, dopo aver già disposto le porte chiuse per i match di Champions League e campionato e non aver concesso alla Roma di partire per Siviglia per la gara di Europa League. Anche il Getafe ha fatto sapere che non partirà per Milano in vista della sfida contro l’Inter.

Rischio stop per la Liga

Come riporta l’edizione on line di Marca, è prevista per oggi pomeriggio in Spagna una riunione urgente per capire se è il caso di fermare la Liga. Già in precedenza la federazione iberica aveva decretato lo stop completo a tutti i campionati, esclusi Primera e Segunda, per l’esplosione di casi di coronavirus. All’incontro di oggi parteciperanno federazione, lega e assocalciatori, in attesa delle indicazioni delle autorita’ sanitarie e la sensazione è che anche qui alla fine si opterà per la sospensione del campionato.

