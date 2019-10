LUIS ALBERTO SPAGNA ISCO – Dopo un convincente inizio di stagione che lo vede in testa alla classifica assist di questa Serie A con 5 timbri, Luis Alberto ha visto concretizzarsi il suo ottimo rendimento con la convocazione in Nazionale spagnola. Pur non essendo sceso in campo nei due match disputati dalla Roja, il fantasista biancoceleste sembra aver convinto tutti anche grazie alle sue magie in allenamento. A conferma di ciò, il quotidiano spagnolo AS rivela come siano cambiate le gerarchie nella testa del CT Robert Moreno.

Il ballottaggio con Isco

Il giornale, facendo il punto sui possibili 23 convocati ad Euro 2020, esclude Asensio per la rottura del crociato e pone in bilico la posizione di Isco. Quest’ultimo sembra essere rimasto indietro rispetto al centrocampista laziale, oltre che a Ceballos, Fabian Ruiz e Sarabia. Se dovesse rimanere su questi livelli, l’andaluso non avrebbe problemi a vincere anche la concorrenza di Suso, e si candiderebbe seriamente a una convocazione per i prossimi europei.