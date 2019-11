SPAGNA LUIS ALBERTO – Nonostante Luis Alberto stia trascinando la Lazio a suon di assist, il CT della Spagna, Moreno, ha deciso di non convocarlo. La scelta lascia di stucco, visto il momento del fantasista biancoceleste, che nell’ultima sosta per le Nazionali aveva ritrovato la casacca spagnola, ed ora sta fornendo delle prestazioni convincenti. Il numero 10 sembra aver ritrovato la continuità di due anni fa, ma questo non basta. Forse la troppa abbondanza tra le Furie Rosse ha costretto Moreno a fare delle scelte, sacrificando Luis Alberto.