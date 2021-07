Spagna, Oyarzabal: “Contro l’Italia sarà dura”. E su Chiellini…

- Advertisement -

SPAGNA OYAZARBAL CONFERENZA – Sarà dunque Italia–Spagna martedì 6 luglio tra le mura inglesi di Wembley. La sfida tra gli Azzurri e le Furie Rosse varrà l’accesso alla finale di Euro2020. La squadra di Roberto Mancini, dopo aver strapazzato il Belgio, si trova a un passo da un traguardo grandioso. Unica nota stonata è il brutto infortunio di Spinazzola, rimediato proprio nei quarti contro Lukaku e compagni. A presentare la sfida di martedì ci ha pensato Oyarzabal in conferenza stampa. Lo spagnolo si è detto fiducioso.

Il match contro l’Italia

“Sarà molto complicato. Hanno dimostrato il loro valore e vengono da un grande momento. Anche noi. Dobbiamo concentrarci su questo. Se penseremo a noi stessi, avremo più possibilità di vincere. Dobbiamo essere noi stessi. Come abbiamo fatto nelle altre partite, fidandoci di noi. Chiellini e Bonucci? Penso di poterli superare e segnare un gol in più di loro. Hanno un livello alto, con giocatori di grande valore che militano in grandi squadre. Dobbiamo fare una grande partita e abbiamo piena fiducia in noi stessi”.