LAZIO SPAL DIFFIDATI – Dopo il match tra Brescia e Milan che ha aperto la 21ª giornata di Serie A, sono scese in campo Spal e Bologna per il primo anticipo del sabato. La Lazio si sta preparando per il derby contro la Roma ma, come ribadito da Inzaghi in conferenza stampa, dopo ci saranno altre 18 partite da giocare e la prossima sarà proprio contro gli uomini di Semplici.

Petagna e Valoti, ammonizioni pesanti

Dopo la sconfitta dell’andata, i biancocelesti vorranno rifarsi e prendersi i 3 punti nel match che andrà in scena domenica 2 febbraio allo stadio Olimpico. Di fronte troveranno una Spal priva di due degli uomini più in forma in questo momento, Petagna e Valoti, che contro il Bologna hanno rimediato un’ammonizione che, essendo in diffida, gli costerà la squalifica.

