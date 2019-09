SPAL LAZIO DI FRANCESCO – Domani, alle 15.00, la Lazio affronta la Spal a Ferrara. Leonardo Semplici per il match punterà su Petagna e la new entry Di Francesco, coppia di bomber che tenteranno di impegnare Strakosha quanto più possibile. Eppure, il figlio dell’allenatore Eusebio quella biancoceleste è un vero ed un proprio tabù: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il giovane non ha mai vinto e non ha mai segnato. Per il figlio di un ex giocatore della Roma, cresciuto nella Capitale, non può essere mai una sfida banale, anche se Federico abbia ha negato di essere un tifoso giallorosso. Non un derby, dunque, ma quasi.