NEWS DELLA GIORNATA – Manca sempre meno a Spal-Lazio, match valido per la terza giornata di campionato.

Spal-Lazio

Oggi Inzaghi, nella seduta pomeridiana a Formello, ha riabbracciato tutti i Nazionali: verso una maglia da titolare sia Vavro che Caicedo. A Ferrara non ci sarà Luiz Felipe, alle prese con un problema al ginocchio. Berisha, dopo la rinascita in Nazionale, spera anche di (ri)conquistare la Lazio. Quella di domenica sarà una gara speciale per Lazzari, ex spallino: ecco le sue emozioni a tre giorni dall’incontro. A dirigerlo sarà Calvarese: clicca qui per vedere tutti i precedenti con il fischietto. Intanto, ecco il piano viabilità e le indicazioni per il settore ospiti.

I tagliandi per le prossime partite

Domani scatta la vendita dei tagliandi per la prossima gara della Lazio contro il Parma, ma non solo: verranno messi in vendita anche i biglietti per la prima trasferta europea in Romania in occasione del match contro il Cluj. Ecco il prezzo dei biglietti e le indicazioni per muoversi in città. A tal proposito è intervenuto anche Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste: qui le sue dichiarazioni.

Il resto delle news

Serie A, Correa è già da record. Primavera, ufficializzati gli anticipi ed i posticipi dalla terza alla quinta giornata. La redazione di Lazionews.eu è in cerca di nuovi collaboratori da inserire all’interno del proprio organico: se sei interessato, clicca qui!

Alessandra Marcelli