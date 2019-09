SPAL LAZIO SETTORE OSPITI – Dopo la pausa concessa per lasciare spazio alle Nazionali, torna la Serie A. Oggi, alle 15.00, la Lazio sfida a Ferrara la Spal di Semplici. Complice l’entusiasmo delle prime due (ottime) prestazioni, ed un clima praticamente estivo, saranno 1.490 i tifosi che partiranno in trasferta verso la città emiliana. Settore ospiti quasi del tutto esaurito, come evidenzia il Corriere dello Sport, nonostante la polemica nata per il caro prezzi (ben 40 euro).