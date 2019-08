SPAL VAGNATI FARES PETAGNA – I nomi di Fares e Petagna sono due di quelli finiti nel mirino biancoceleste. A proposito dei calciatori, il ds della Spal Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ribadendo quella che è la volontà della società estense.

SU FARES E PETAGNA – “Al momento siamo tranquilli sul fatto che rimarranno con noi. Non abbiamo ricevuto delle proposte soddisfacenti. L’obiettivo numero uno è cercare di mantenere la categoria e il fatto che fino a questo momento siamo stati bravi a non cedere alle tentazioni, dimostrando solidità, è cosa buona. Nel mercato però può succedere di tutto. Sia Momo che Andrea sono giocatori importanti e faremo di tutto per tenerli con noi”.

BONIFAZI – “Ne abbiamo parlato ultimamente. In questo momento il Torino sta valutando tante situazioni, ma la questione prioritaria è che al momento loro hanno due difensori fuori. In questo momento il calciatore non è a disposizione di un trasferimento. Eventualmente si deve aver pazienza o valutare qualcosa di diverso. Se un domani i granata decidessero di tenerlo, non possiamo permetterci di farci trovare impreparati”.