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Verso Juventus Lazio, i convocati di Spalletti: si rivede Boga

Published

3 ore ago

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Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti Lazionews.eu

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida dell’Allianz Stadium in programma questa sera e che vedrà i bianconeri affrontare la Lazio.

Leggi Anche: Kovacevic sicuro: “Juve-Lazio? Stimo Gattuso ma oggi vincono i bianconeri”

I convocati di Spalletti per Juventus-Lazio

PORTIERI: Pinsoglio, Vicario, Neto.
DIFENSORI: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Lucumi, Cabal.
CENTROCAMPISTI: Koopmeiners, Douglas Luiz, Cambiaso, McKennie, Sarr.
ATTACCANTI: Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Woltemade, Nico Gonzalez.

INDISPONIBILI: Grabara, Thuram, Yildiz, Ekhator, Locatelli.

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7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
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12 Torino 7 6
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15 Udinese 4 6
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