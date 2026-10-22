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Dia frena la Juventus: l’ex Lazio mettei Spalletti nei guai
Niente ripartenza per la Juventus dopo la sconfitta con la Lazio in campionato, questa volta ad aver rallentato la formazione allenata da Luciano Spalletti ci ha pensato Boulaye Dia in Europa League con la maglia del Rennes.
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Juventus Rennes finisce 2 a 2: Dia inguaia Spalletti
Insomma, la Lazio è un incubo per Spalletti in questo momento che sente la propria panchina traballare ancora. Quella di Europa League doveva essere la partita della ripartenza e invece, in parte anche il goal di Dia, tengono la Juve ancora sulle spalle. Il 2-2 contro il Rennes porterà dunque il tecnico bianconero ad un nuovo banco di prova. L’ex Lazio ha segnato il momentaneo 1-2 realizzando il tiro dal dischetto. Attaccante senegalese ancora di proprietà dei biancocelesti il cui riscatto da parte dei francesi partirà in automatico in caso di salvezza.
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