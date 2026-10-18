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CONFERENZE STAMPA

Spalletti incontrerà alcuni azzurri contro la Lazio, compreso Frattesi che avrebbe gradito alla Juve

Published

1 ora ago

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Spalletti Juventus Lazio Frattesi Zaccagni

Il tecnico bianconero Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia di Juventus Lazio, ha parlato di alcuni effettivi della Lazio, concentrandosi in particolare sugli ex Nazionali che ha avuto a Coverciano: non sono passati inosservati gli elogi a Davide Frattesi e la citazione per Mattia Zaccagni, anch’egli al suo servizio in azzurro. A quanto pare, il mister di Certaldo aveva inserito il profilo del centrocampista ex Inter nella sua personale lista di mercato, ma la realtà di mercato, alla fine, è stata diversa.

Leggi anche: “Fiore: “Con la Lazio ho vissuto una parte importante della mia carriera

Prima di Juventus Lazio, Spalletti ha parlato dell’incrocio con Frattesi e Zaccagni

“La Lazio sta facendo benissimo. Ha mentalità, quadratura e individualità. Tipo la dirompenza di Frattesi: lo conosco personalmente e so la completezza del calciatore. Corre, fa gol e ha grandissimo cuore“.

Ha esternato il tecnico, che sarà sostituito in panchina dal suo secondo dopo la squalifica di Cagliari.

E per Frattesi, così come per capitan Zaccagni, la serata dell’Allianz sarà un pò speciale, perché tinta di azzurro. I due hanno condiviso momenti importanti in Nazionale con Spalletti, come riporta il Messaggero. Il primo aveva segnato un gol importante con la Croazia, il secondo era fondamentale per l’attuale allenatore della Juve, come si evince dalle parole dette alla stampa.

A distanza di mesi, comunque, ogni pregresso sarà archiviato per novanta minuti. Spalletti conosce pregi e difetti di Zaccagni e Frattesi, i quali questa sera scenderanno in campo per regalare un dispiacere all’ex CT, continuando a trascinare un’ottima Lazio. L’ex CT avrà comunicato tutto al suo secondo, Domenichini, che dirigerà i bianconeri da bordo campo.

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