Spalletti vs Lazio, una sfida quasi alla pari

L’attuale tecnico della Juventus Luciano Spalletti e la Lazio si sono affrontati 35 volte, il bilancio totale è quasi alla pari, con un leggero vantaggio per l’allenatore bianconero.

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Il bilancio dei precedenti fra Spalletti e la Lazio è leggermente a favore del tecnico di Certaldo.

Per 35 volte Luciano Spalletti ha incrociato la Lazio in carriera, portando a casa 16 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte. L’ultimo incontro risale all’8 febbraio scorso, quando i biancocelesti pareggiarono per 2-2 allo Stadium.

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