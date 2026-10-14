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Spalletti nei guai, assente contro la Lazio e con mezza Juve infortunata

Published

4 ore ago

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Luciano Spalletti

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti non sarà in panchina contro la Lazio, dopo la squalifica rimediata con il Cagliari: il mister toscano dovrà fare inoltre i conti con una sfilza di infortuni piuttosto lunga.

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Gli infortuni in casa Juventus decimano le scelte di Spalletti in occasione del big match con la Lazio

Appurata la squalifica dello stesso Spalletti, che quindi non siederà in panchina contro la Lazio, il tecnico di Certaldo deve fare i conti con l’infermeria piena. Contro i capitolini non saranno a disposizione ben 7 calciatori: Thuram, Locatelli, Yildiz, Ekhator, Boga, Milik e Grabara. 

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