Chi ha speso di più per i prestiti in Serie A? Lazio sul podio: la classifica

Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it propone un focus sulle spese dei club di Serie A effettuate in estate per quanto riguarda i giocatori prelevati con la formula del prestito: ecco di seguito la classifica e dove si posiziona la Lazio.

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Spese prestiti Serie A: la Lazio è terza

Sul podio troviamo al primo posto la Fiorentina, rivoluzionata in estata da Fabio Paratici con ben 7 giocatori prelevati con la formula del prestito. Per i viola le spese per i prestiti onerosi si attestano sui 12,8 milioni di euro. Segue al secondo posto il Como che di giocatori in prestito da altre squadre ne ha 6, per i quali ha speso 9,5 milioni. Medaglia di bronzo per la Lazio. Nonostante infatti siano appena 3 i giocatori arrivati in biancoceleste in prestito, la cifra spesa è pari ad 8 milioni e questo perché ben 5 rientrano nell’operazione Frattesi con l’Inter.

La classifica completa

1) Fiorentina – 12,8 mln (7 giocatori)

2) Como – 9,5 mln (6 giocatori)

3) Lazio – 8 mln (3 giocatori)

4) Juventus – 7,1 mln (4 giocatori)

5) Atalanta – 7 mln (3 giocatori)

6) Milan – 4,2 mln (1 giocatore)

7) Napoli – 4 mln (2 giocatori)

8) Genoa – 4 mln (4 giocatori)

9) Torino – 3,5 mln (6 giocatori)

10) Bologna – 3 mln (4 giocatori)

11) Cagliari – 2,8 mln (9 giocatori)

12) Parma – 2,5 mln (4 giocatori)

13) Monza – 2 mln (10 giocatori)

14) Frosinone – 1,6 mln (8 giocatori)

15) Sassuolo – 1,5 mln (8 giocatori)

16) Roma – 1 mln (1 giocatore)

17) Venezia – 1 mln (5 giocatori)

18) Lecce – 200.000€ (2 giocatori)

19) Inter – (nessun giocatore in prestito)

20) Udinese – (nessun giocatore in prestito)

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