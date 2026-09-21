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Chi ha speso di più per i prestiti in Serie A? Lazio sul podio: la classifica

Published

11 minuti ago

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Davide Frattesi in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it propone un focus sulle spese dei club di Serie A effettuate in estate per quanto riguarda i giocatori prelevati con la formula del prestito: ecco di seguito la classifica e dove si posiziona la Lazio.

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Spese prestiti Serie A: la Lazio è terza

Sul podio troviamo al primo posto la Fiorentina, rivoluzionata in estata da Fabio Paratici con ben 7 giocatori prelevati con la formula del prestito. Per i viola le spese per i prestiti onerosi si attestano sui 12,8 milioni di euro. Segue al secondo posto il Como che di giocatori in prestito da altre squadre ne ha 6, per i quali ha speso 9,5 milioni. Medaglia di bronzo per la Lazio. Nonostante infatti siano appena 3 i giocatori arrivati in biancoceleste in prestito, la cifra spesa è pari ad 8 milioni e questo perché ben 5 rientrano nell’operazione Frattesi con l’Inter.

La classifica completa

  1. 1) Fiorentina – 12,8 mln (7 giocatori)
    2) Como – 9,5 mln (6 giocatori)
    3) Lazio – 8 mln (3 giocatori)
    4) Juventus – 7,1 mln (4 giocatori)
    5) Atalanta – 7 mln (3 giocatori)
    6) Milan – 4,2 mln (1 giocatore)
    7) Napoli – 4 mln (2 giocatori)
    8) Genoa – 4 mln (4 giocatori)
    9) Torino – 3,5 mln (6 giocatori)
    10) Bologna – 3 mln (4 giocatori)
    11) Cagliari – 2,8 mln (9 giocatori)
    12) Parma – 2,5 mln (4 giocatori)
    13) Monza – 2 mln (10 giocatori)
    14) Frosinone – 1,6 mln (8 giocatori)
    15) Sassuolo – 1,5 mln (8 giocatori)
    16) Roma – 1 mln (1 giocatore)
    17) Venezia – 1 mln (5 giocatori)
    18) Lecce – 200.000€ (2 giocatori)
    19) Inter – (nessun giocatore in prestito)
    20) Udinese – (nessun giocatore in prestito)

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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