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Chi ha speso di più per i prestiti in Serie A? Lazio sul podio: la classifica
Il noto portale di statistiche sul calcio Transfermarkt.it propone un focus sulle spese dei club di Serie A effettuate in estate per quanto riguarda i giocatori prelevati con la formula del prestito: ecco di seguito la classifica e dove si posiziona la Lazio.
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Spese prestiti Serie A: la Lazio è terza
Sul podio troviamo al primo posto la Fiorentina, rivoluzionata in estata da Fabio Paratici con ben 7 giocatori prelevati con la formula del prestito. Per i viola le spese per i prestiti onerosi si attestano sui 12,8 milioni di euro. Segue al secondo posto il Como che di giocatori in prestito da altre squadre ne ha 6, per i quali ha speso 9,5 milioni. Medaglia di bronzo per la Lazio. Nonostante infatti siano appena 3 i giocatori arrivati in biancoceleste in prestito, la cifra spesa è pari ad 8 milioni e questo perché ben 5 rientrano nell’operazione Frattesi con l’Inter.
La classifica completa
- 1) Fiorentina – 12,8 mln (7 giocatori)
2) Como – 9,5 mln (6 giocatori)
3) Lazio – 8 mln (3 giocatori)
4) Juventus – 7,1 mln (4 giocatori)
5) Atalanta – 7 mln (3 giocatori)
6) Milan – 4,2 mln (1 giocatore)
7) Napoli – 4 mln (2 giocatori)
8) Genoa – 4 mln (4 giocatori)
9) Torino – 3,5 mln (6 giocatori)
10) Bologna – 3 mln (4 giocatori)
11) Cagliari – 2,8 mln (9 giocatori)
12) Parma – 2,5 mln (4 giocatori)
13) Monza – 2 mln (10 giocatori)
14) Frosinone – 1,6 mln (8 giocatori)
15) Sassuolo – 1,5 mln (8 giocatori)
16) Roma – 1 mln (1 giocatore)
17) Venezia – 1 mln (5 giocatori)
18) Lecce – 200.000€ (2 giocatori)
19) Inter – (nessun giocatore in prestito)
20) Udinese – (nessun giocatore in prestito)
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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