Spettacolo Lazio, da Luis Alberto a Pedro: tanti assist per Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

RASSEGNA STAMPA – Nove gol in due partite: la nuova Lazio promette di segnare tanto. Ciò è possibile soprattutto grazie ai fantasisti biancoceleste agli ordini di Maurizio Sarri.

Lazio, quanti assist men

Come riporta il Corriere dello Sport, quest’anno Ciro Immobile si ritrova alle spalle una batteria di assist men che poche squadre in Serie A possono vantare. Da Luis Alberto e Milinkovic passando per Pedro, Felipe Anderson e l’ultimo arrivato Mattia Zaccagni. Calciatori abilissimi a mandare in rete i compagni di squadra. Il Mago ha vinto la classifica di specialità nella Serie A 2019/20. Sergej è invece stato a lungo in vetta nell’ultimo campionato, per poi essere recuperato dall’atalantino Malinovskyi. Per quanto riguarda “Pipe”, sembra ci possa essere il giusto sprint per tornare ad alti livelli. Pedro nel corso della sua carriera, ha segnato tanto e fatto pure numerosi assist. E poi c’è l’ultimo arrivato, Zaccagni. L’ex Hellas Verona deve ancora debuttare con la maglia biancoceleste ma, come gli altri, è abile tanto nel segnare quanto nel produrre assist.