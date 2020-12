Tempo di lettura: < 1 minuto

SPEZIA LAZIO CONVOCATI POBEGA AGOUME BARTOLOMEI MORA – Lo Spezia ospita la Lazio sabato 5 dicembre alle 15:00 per il match valevole per la decima giornata di Serie A. L’allenatore Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. Il tecnico dovrà fare a meno di Pobega e Agoume che non sono al meglio della condizione e quindi non faranno parte della partita. In compenso gli Aquilotti potranno contare sui rientri di Bartolomei e Mora. Di seguito i 25 giocatori che prenderanno parte alla sfida.

Spezia Lazio i convocati di Vincenzo Italiano

PORTIERI: Krapikas, Rafael, Provedel.

DIFENSORI: Marchizza, Sala, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali.

CENTROCAMPISTI: Acampora, Mora, Ricci, Mastinu, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Deiola.

ATTACCANTI: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli.

