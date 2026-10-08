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Spicciarello: “Bilancio Lazio, molte perdite. Ricapitalizzazione o cessione, è semplice”

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26 minuti ago

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Spicciarello bilancio Lazio parole

Franco Spicciarello, con un tweet su X, nel commentare la lettera di Least Square sul bilancio della Lazio, ha parlato di perdite e pochi ricavi e di ricapitalizzazione o di cessione come possibili soluzioni.

Leggi anche: Rambaudi: “Con il Monza giocherà Noslin, ma se sta bene è meglio Pinamonti”

Le parole di Spicciarello sul bilancio della Lazio

“Il bilancio della Lazio di Lotito analizzato da Least Squares. Ricavi che non crescono. Tante perdite, ma nessuna ricapitalizzazione grazie alla rivalutazione di Formello, caso unico in Serie A. Chissà se qualcuno ci vorrà guardare dentro? Perché fallimento? Ricapitalizzazione o cessione. Semplice nel caso“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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