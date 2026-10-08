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Spicciarello: “Bilancio Lazio, molte perdite. Ricapitalizzazione o cessione, è semplice”
Franco Spicciarello, con un tweet su X, nel commentare la lettera di Least Square sul bilancio della Lazio, ha parlato di perdite e pochi ricavi e di ricapitalizzazione o di cessione come possibili soluzioni.
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Le parole di Spicciarello sul bilancio della Lazio
“Il bilancio della Lazio di Lotito analizzato da Least Squares. Ricavi che non crescono. Tante perdite, ma nessuna ricapitalizzazione grazie alla rivalutazione di Formello, caso unico in Serie A. Chissà se qualcuno ci vorrà guardare dentro? Perché fallimento? Ricapitalizzazione o cessione. Semplice nel caso“.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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