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Spicciarello: “Stadio piccolo, curva dimezzata, biglietti cari: no al Flaminio di Lotito!”
Franco Spicciarello, con un tweet su X, dopo le parole di Gualtieri sul progetto del Flaminio della Lazio, si è espresso criticamente sulla costruzione di quello che dovrebbe essere il nuovo impianto biancoceleste.
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Le parole di Spicciarello sul progetto Flaminio della Lazio
“Il sindaco Gualtieri mette la lapide sul Flaminio di Lotito: max 40mila posti ( 2k ospiti) Medie Lazio: 22/23: 45.483 23/24: 44.142 24/25: 43.313 Primo club al mondo che si fa lo stadio per avere meno tifosi. Biglietti più cari, curva dimezzata rispetto al muro che, ad es., faranno a Pietralata. NO AL FLAMINIO DI LOTITO“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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