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Spicciarello: “Truppe lotitiane scatenate, ma la storia non si cancella con la propaganda”
Franco Spicciarello, con un duro tweet su X, ha ricordato l’anno del 2007, dopo Calciopoli, quando la Lazio andò in Champions e Lotito prese come unici rinforzi Meghni, Scaloni e Vignaroli: ecco le sue parole.
Leggi anche: Bisignani attacca: “Lotito smemorato, l’avvocato Gentile straparla”
Le parole di Spicciarello su Lotito
“Truppe lotitiane scatenate in questi giorni (ce lo ricorderemo), ma prive di memoria. UCL 2007. Calciopoli aveva azzoppato Milan e Fiorentina, Juve in B, col Napoli) e 3° posto per Delio & co. Con il 7° fatturato in A (65M€) hai fatto il tuo. La Lazio è andata avanti solo grazie alle proprie risorse. Lotito in Champions ci ha mandati allo sbaraglio con unici rinforzi Meghni, Scaloni, Vignaroli. La storia non si cancella con la propaganda. Anche perché lui ci aiuta a ricordarla ogni giorno“.
Truppe lotitiane scatenate in questi giorni (ce lo ricorderemo), ma prive di memoria. UCL 2007. Calciopoli aveva azzoppato Milan e Fiorentina, Juve in B, col Napoli) e 3° posto per Delio & co. Con il 7° fatturato in A (65M€) hai fatto il tuo. La Lazio è andata avanti solo grazie alle proprie risorse. Lotito in Champions ci ha mandati allo sbaraglio con unici rinforzi Meghni, Scaloni, Vignaroli. La storia non si cancella con la propaganda. Anche perché lui ci aiuta a ricordarla ogni giorno.— Franco Spicciariello (@spicciar) October 3, 2026
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