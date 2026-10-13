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Spicciarello: “La protesta è sull’uomo Lotito, sui 20 anni di insulti e offese”

Published

2 ore ago

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Spicciarello ragioni protesta tifosi Lotito

Franco Spicciarello, con un post su X, ha voluto puntualizzare per l’ennesima volta le ragioni della protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Spicciarello sulle ragioni della protesta contro Lotito

La protesta è sull’uomo Lotito, su venti anni di insulti (“str…”), di mancanze di rispetto alla Lazio e alla sua “caz.. di storia”, di delazializzazione del club, di zero investimenti, di milioni invece versati alle sue società, di una carriera politica (per l’Italia speriamo breve) costruita sulle spalle della Lazio e dei laziali, e in cui ha reso il ruolo del presidente una macchietta.

6 trofei in 22 anni e siamo tutti contenti, ma vi faccio un esempio: provate ad andare in ufficio facendovi insultare tutto il tempo, e poi ditemi “ma sono contento dello stipendio”. L’amor proprio esiste, e l’alternativa pure: vendesse la Lazio, visi da diventare ricco davvero. Sperando poi finisca nel dimenticatoio della storia”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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