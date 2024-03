Squalifica Guendouzi, l'esito del ricorso verso Frosinone - Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

SQUALIFICA GUENDOUZI ESITO RICORSO - Buone notizie per la Lazio e per Martusciello. La FIGC ha reso noto l'esito del ricorso sulla squalifica per Guendouzi, inizialmente punito con due giornate dopo l'espulsione rimediata nel concitato finale contro il Milan.

Lazio, squalifica Guendouzi ridotta a una giornata: ci sarà col Frosinone

Ecco il comunicato pubblicato dalla FIGC sul proprio sito ufficiale: "La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha parzialmente accolto il reclamo della Lazio, riducendo da due a una giornata di gara (e un’ammenda di 10.000 euro) la squalifica inflitta a Matteo Guendouzi. Il centrocampista biancoceleste era stato sanzionato dal Giudice Sportivo in seguito all’espulsione nel match con il Milan dello scorso 1° marzo valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A".