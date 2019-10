SQUINZI ACERBI – Nella serata di ieri, si è spento il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi ha vestito la maglia dei neroverdi dal 2013 al 2018 ed ha voluto lasciare un ultimo saluto all’imprenditore. Questo il tweet ufficiale del calciatore biancoceleste.



Il saluto di Acerbi

“Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente.”