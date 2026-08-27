Connect with us

NOTIZIE

Ombre sul Flaminio: diritto di superficie alla Lazio, dov’è il parere dell’Avvocatura?

Published

26 minuti ago

on

Stadio Flaminio Lazio diritto superficie parere avvocatura

Non c’è pace per il Flaminio; dopo la richiesta da parte delle associazioni al Campidoglio di vedere il progetto di fattibilità del presidente Lotito, ora Il Tempo mette in evidenza un’altra mancanza che riguarderebbe l’assenza del parere dell’Avvocatura capitolina sulla possibilità di concedere alla S.S. Lazio il diritto di superficie sull’impianto.

Leggi anche: UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo

Il giallo del parere dell’Avvocatura sul diritto di superficie alla Lazio: ombre sul Flaminio

Il Flaminio non conosce pace e gli intoppi burocratici sembrano molto più spediti di qualsiasi fattibilità di progetto. Come riportato da Il Tempo, nella sua edizione odierna, mancherebbe un passaggio tutt’altro che secondario per completare l’iter. Lo stesso club, infatti, avrebbe indicato l’acquisizione del diritto di superficie come prerequisito fondamentale per poter realizzare effettivamente il progetto.

Nonostante ciò, almeno per adesso, tra gli atti del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, non risulterebbe un particolare pronunciamento sul tema. La questione attiene alla natura stessa del Flaminio, un bene pubblico che è sottoposto a una specifica disciplina giuridica. In sostanza, serve verificare la compatibilità tra l’operazione che si vuole compiere e la destinazione pubblica del bene stesso. Il quotidiano diretto da Daniele Capezzone ora si chiede: questa verifica è stata effettuata? E, in caso affermativo, dove sono le conclusioni dell’Avvocatura di Roma Capitale?

Se il parere c’è, il Campidoglio dovrebbe rendere noto quanto espresso dall’Avvocatura capitolina. Se, di contro, non fosse mai stato pronunciato, ecco che il vulnus si compierebbe nella sua totalità. come si può procedere verso una dichiarazione di pubblico interesse senza aver prima verificato la praticabilità giuridica di una condizione considerata essenziale dallo stesso proponente? Il Flaminio resta nell’immaginario di moltissimi tifosi biancocelesti, ma proprio per questo servirebbe maggiore chiarezza.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
VS
Genoa
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
0-1
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 3 1
2 Inter 3 1
3 Napoli 3 1
4 Lecce 3 1
5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
14 Frosinone 0 1
15 Parma 0 1
16 Bologna 0 1
17 Genoa 0 1
18 Venezia 0 1
19 Monza 0 1
20 Fiorentina 0 1
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI