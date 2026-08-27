NOTIZIE
Ombre sul Flaminio: diritto di superficie alla Lazio, dov’è il parere dell’Avvocatura?
Non c’è pace per il Flaminio; dopo la richiesta da parte delle associazioni al Campidoglio di vedere il progetto di fattibilità del presidente Lotito, ora Il Tempo mette in evidenza un’altra mancanza che riguarderebbe l’assenza del parere dell’Avvocatura capitolina sulla possibilità di concedere alla S.S. Lazio il diritto di superficie sull’impianto.
Leggi anche: UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
Il giallo del parere dell’Avvocatura sul diritto di superficie alla Lazio: ombre sul Flaminio
Il Flaminio non conosce pace e gli intoppi burocratici sembrano molto più spediti di qualsiasi fattibilità di progetto. Come riportato da Il Tempo, nella sua edizione odierna, mancherebbe un passaggio tutt’altro che secondario per completare l’iter. Lo stesso club, infatti, avrebbe indicato l’acquisizione del diritto di superficie come prerequisito fondamentale per poter realizzare effettivamente il progetto.
Nonostante ciò, almeno per adesso, tra gli atti del verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi, non risulterebbe un particolare pronunciamento sul tema. La questione attiene alla natura stessa del Flaminio, un bene pubblico che è sottoposto a una specifica disciplina giuridica. In sostanza, serve verificare la compatibilità tra l’operazione che si vuole compiere e la destinazione pubblica del bene stesso. Il quotidiano diretto da Daniele Capezzone ora si chiede: questa verifica è stata effettuata? E, in caso affermativo, dove sono le conclusioni dell’Avvocatura di Roma Capitale?
Se il parere c’è, il Campidoglio dovrebbe rendere noto quanto espresso dall’Avvocatura capitolina. Se, di contro, non fosse mai stato pronunciato, ecco che il vulnus si compierebbe nella sua totalità. come si può procedere verso una dichiarazione di pubblico interesse senza aver prima verificato la praticabilità giuridica di una condizione considerata essenziale dallo stesso proponente? Il Flaminio resta nell’immaginario di moltissimi tifosi biancocelesti, ma proprio per questo servirebbe maggiore chiarezza.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO46 minuti ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Dalla Bundes insistono per Ratkov: la situazione