Sarebbero stati consegnati i documenti per lo Stadio Flaminio Lazio: le ultime sulla situazione intorno al progetto biancoceleste.

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La Lazio avrebbe consegnato i documenti per lo Stadio Flaminio

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO – Arriva una brusca frenata sullo Stadio Flaminio: il sì della Soprintendenza per il progetto della Lazio per la riqualificazione dello stadio Flaminio sembra essere lontano. Come riporta il sito laziofamily.it, dopo l’apertura della Conferenza dei Servizi Preliminare, di cui teniamo traccia in queste righe, sarebbero già state prodotte alcune carte in cui si evidenziano due criticità non sottovalutabili. La prima è legata alla pensilina, ovvero l’unica parte di tribuna coperta del Flaminio. Secondo i tecnici, dovrebbe essere mantenuta e non eliminata, come vuole fare la Lazio. La seconda obiezione riguarda la scelta di realizzare un secondo anello, che ingloberebbe la struttura attuale dello stadio di Nervi. Il dubbio è che con questa modifica non si renderebbe più visibile l’unicità della forma architettonica dell’opera. Ora, si attendono notizie ufficiali.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO ORE 18:20 – Altri aggiornamenti sulla conferenza dei servizi riportati dal Corriere della Sera. Il dg capitolino Ruberti avrebbe illustrato che il Pef della Lazio è ‘asseverato’, confermandone così l’inesistenza: “Non era nella presente occasione oggetto di discussione e non lo sarà in questa Conferenza, in quanto la sua valutazione spetta esclusivamente a Roma Capitale”.

L’architetto Marco Casamonti dello studio Archea, nel corso di questa fase prettamente introduttiva della conferenza, ha sottolineato: “Il cuore del progetto è nella costruzione di un secondo stadio, che si sovrappone al primo, quello già esistente, in modo da rispettare i vincoli architettonici dell’opera realizzata da Nervi”.

“Il progetto prevede la creazione di un secondo anello sospeso che copre, senza toccare, l’impianto originario. Nel nostro progetto è prevista anche la ristrutturazione delle parti ammalorate. Con la nuova copertura, il vecchio Flaminio sarà protetto per tanti anni ancora. La capienza è prevista attorno alle 50 mila unità, 20 mila nella struttura originaria e altri 30 mila nel nuovo anello sovrastante”.

La Lazio vuole avviare i lavori entro la prima metà del 2027, arrivando così a completare l’opera per il 2031 e candidare il Flaminio come sede per l’Europeo 2032. Quella edizione del torneo sarà ospitata da Italia e Turchia. L’ipotesi è quantomai complessa, ma non impossibile.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO ORE 12:29 – L’edizione odierna de La Repubblica ha riportato la contrarietà di Marco Nervi la Fondazione al progetto della Lazio per il nuovo Stadio Flaminio: “Parlare di recupero e di conservazione del Flaminio sembra essere poco coerente. Siamo di fronte a delle modifiche profondo che lo trasformerebbero in un nuovo stadio che utilizza la stessa sede d’impianto di quello esistente”.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – La conferenza dei servizi preliminare andata in scena ieri a partire dalle 12 ha avuto la durata di circa un’ora e mezza. Come rivela il Corriere dello Sport, per la Lazio c’erano il presidente Lotito e tutto il suo team tecnico, che dovrà occuparsi dello sviluppo del progetto. Per il Comune di Roma presenti diversi rappresentati degli uffici preposti, fra cui il dg del Campidoglio Albino Ruberti. A completare il quadro delle presenze vari altri enti, in particolare la Fondazione Nervi, Carte in Regola e Federsupporter collegate da remoto.

Il primo a prendere la parola è stato Claudio Lotito, che ha sostanzialmente ribadito i concetti illustrati nella conferenza pubblica di qualche mese fa a Formello. Entro dieci giorni la Lazio integrerà la documentazione sull’opera, che risulta non ancora completa. A quel punto partiranno le valutazioni degli enti coinvolti che avranno 45 giorni, più eventuali altri 15 di proroga per esprimere il loro parere sulle carte presentate dalla Lazio. Il progetto Flaminio sembra finalmente entrato nel vivo.



ATTESA. Insomma, dopo anni di annunci, ipotesi e dibattiti, il progetto Flaminio è finalmente entrato nella sua fase più concreta. Adesso però la palla passa agli enti e agli uffici competenti. Prima arriveranno le valutazioni tecniche, soltanto dopo quelle politiche. È iniziata la fase decisiva di un percorso ancora lungo, complesso e pieno di ostacoli, ma che per la prima volta sembra davvero essersi messo in moto.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO – Si è tenuta oggi alle 12, in modalità da remoto, la prima conferenza dei servizi preliminari per la ristrutturazione e l’ampliamento dello stadio Flaminio, secondo il progetto presentato dalla Lazio.

Siamo lontani dal prossimo step: si è trattato soltanto della prima riunione di un procedimento destinato a durare 45 giorni più 15 di proroga. Solo in quella data, i vari enti dovranno presentare le loro prescrizioni, e dare i loro pareri. La Lazio, successivamente, dovrà utilizzare quanto fiportare prima di poter finalmente redigere il progetto definitivo.

All’inizio dei lavori i responsabili della Lazio, a partire dal presidente Claudio Lotito, che era naturalmente presente, hanno mostrato il progetto, soffermandosi in particolare sugli aspetti dei parcheggi, con alcune nuove slide relative alla questione del vincolo e alle caratteristiche adottate per il risparmio energetico. A quanto riferito, però, pare che la documentazione presentata sull’opera non sia ancora completa. Messa di fronte a questa obiezione, la Lazio ha comunicato che metterà tutto on line entro una decina di giorni.

AGGIORNAMENTO 27 MAGGIO – “Facendo seguito alla comunicazione/diffida diretta il 25 corrente, con pec, dal nostro socio, Avv. Luciano Cucculelli, in nome e per conto di Federsupporter, il Comune di Roma, con la consueta correttezza formale e sostanziale, con pec del 26 corrente

( Prot. QA/2026/0044940) ha “concesso a Federsupporter di assistere da remoto alla riunione illustrativa del progetto che si terrà il giorno 28.05.2026 alle ore 12, in forma semplificata e in modalità asincrona”.

Nel contempo, il Comune di Roma, per quanto riguarda l’istanza di accesso “alle integrazioni documentali trasmesse dalla SS Lazio spa sul progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio” precisa che la stessa “è in fase di completamento nel rispetto dei termini procedimentali (prevista per il 3.06.2026) nonostante “le memorie di opposizione da parte dei legali della contraente S.S.Lazio spa”.

Quanto sopra, ad onta del principio fondamentale del procedimento amministrativo che garantisce tale diritto.

La Conferenza, quindi, si aprirà senza ancora aver avuto conoscenza della completezza documentale agli atti.

Federsupporter, nell’esprimere il proprio legittimo compiacimento alla partecipazione alla Conferenza di Servizi Preliminare, si riserva di fornire notizie nonchè di esprimere proprie osservazioni sul progetto.

Il Presidente

Alfredo Parisi”.

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO – Nella giornata di giovedì 28 maggio inizierà la conferenza dei servizi preliminare dedicata alla riqualificazione dello stadio Flaminio. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, il Responsabile Unico del Progetto, insieme ai tecnici incaricati dal club, illustrerà il progetto agli uffici competenti del Comune di Roma e ai rappresentanti dei 39 enti coinvolti nella valutazione della fattibilità dell’opera. Le tempistiche sono piuttosto lunghe: Dopo i primi 45 giorni dalla protocollazione potrebbero servirne altri 30 per la richiesta di integrazione. Solo in caso di esito positivo della conferenza preliminare, il progetto potrà essere giudicato per ricevere il pubblico interesse dalla Giunta. Il Corriere dello Sport aggiunge che l’investimento per il Flaminio sarà pari a 438 milioni di euro dei quali circa l’84% sarà finanziato dalla Lazio grazie a un mutuo trentennale da 283 milioni e un investimento diretto di 85. Infine il Comune di Roma contribuirebbe con 24 milioni per aree esterne e adeguamento sismico.

AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO – Per il Flaminio ci siamo quasi, o perlomeno così scrive il Corriere dello Sport. Già nelle nelle prossime ore, dal Campidoglio, potrebbero arrivare aggiornamenti decisivi sulla convocazione della Conferenza dei Servizi Preliminare, legata al progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio. La consegna di tutta la documentazione richiesta, insieme alle integrazioni necessarie, è stata portata a termine e ora il club biancoceleste attende il primo passo formale da parte del Comune di Roma.

Sarà proprio questa fase ad aprire l’iter di valutazione sulla compatibilità tecnico-normativa del piano elaborato dal team di professionisti scelto da Lotito. Il percorso lascerà dunque il piano burocratico per svilupparsi su quello tecnico. La fase sarà articolata, poiché coinvolge enti terzi rispetto a Lazio e Comune, dalla Fondazione Nervi alle Sovrintendenze ai comitati di cittadini.

AGGIORNAMENTO 6 MAGGIO – Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, la Lazio ha presentato in Comune tutti i documenti integrativi che servivano a completare il dossier per lo Stadio Flaminio. Ora la palla passa ai tecnici del Comune, che dovranno analizzarli scrupolosamente, per poi far partire la conferenza dei servizi preliminare.

AGGIORNAMENTO 29 APRILE – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, la Lazio ha consegnato al comune di Roma le ultime integrazioni richieste, completando così il pacchetto documentale necessario per far partire le la fase successiva dell’iter. Lunedì pomeriggio, 27 aprile, una parte dello staff tecnico che ha lavorato al progetto con anche il presidente Lotito, ha depositato presso il Dipartimento Sport le carte integrative che erano state reclamate lo scorso 17 aprile. Si tratta di interventi di natura tecnica, nessuna variazione sui nodi principali del progetto. Con la documentazione ora completa, il Campidoglio può procedere verso la convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare (attesa intorno a metà maggio), passaggio fondamentale per il riconoscimento del pubblico interesse.

AGGIORNAMENTO 17 APRILE – Secondo quanto riportato da Radiosei il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e moda avrebbe richiesto alla Lazio alcune integrazioni sulle relazioni tecniche riguardo la riqualificazione dello Stadio Flaminio. Non sarebbe niente di rilevante e non ci sarebbe una data di scadenza per la consegna.

AGGIORNAMENTO 1 APRILE – La Lazio, secondo quanto scritto dal CdS nella sua edizione odierna, ha consegnato al Comune di Roma la documentazione richiesta per completare il progetto di pre-fattibilità. Le integrazioni presentate dal club, quindi, dovranno chiarire le perplessità del progetto: capacità dei parcheggi, la gestione dei flussi e la compatibilità con le infrastrutture esistenti. Poi ci sarà tutto il tema legato ai vincoli architettonici e le tutele paesaggistiche. Il prossimo step, quello più immediato, ora sarà quello dell’analisi da parte degli uffici comunali della documentazione che è stata integrata. Se sarà ritenuta consona, ecco che potrà essere aperta una conferenza stampa preliminare.

In aggiunta, secondo quanto riferisce anche il Corriere della Sera, all’interno della documentazione integrativa presentata in relazione al progetto Stadio Flaminio, sono stati inseriti e aggiunti anche dei riferimenti in merito al piano di conservazione ‘Keeping it Modern’ della Getty Foundation. Questi, va specificato, sono necessari per la Soprintendenza. Per di più, come rivela il quotidiano stesso, è stato approfondito il tema mobilità e viabilità.

Secondo quanto riportato da Radiosei, la Lazio avrebbe consegnato i documenti richiesti dal Comune per continuare l’iter verso il futuro dello Stadio Flaminio.

Tutta la documentazione mancante, quindi, sarebbe stata regolarmente consegnata in Campidoglio, per completare il progetto di pre-fattibilità che il Club aveva presentato in conferenza stampa.

A questo punto, se la notizia fosse vera e i documenti completi, potrebbe arrivare l’ok per la Conferenza dei Servizi Preliminare (CSP).

La CSP durerebbe 60 giorni e, nell’arco di questo tempo, il progetto verrebbe reso pubblico, permettendo così ad altri eventuali investitori di presentare un eventuale altro progetto, che potrebbe essere preso in considerazione dal Comune di Roma.

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