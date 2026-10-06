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L’Olimpico 150 milioni per cambiare veste: il progetto di riqualificazione
Lo stadio Olimpico di Roma, candidato a ospitare la fase finale di EURO 2032, è al centro di un progetto di riqualificazione da 150 milioni di euro volto ad adeguare l’impianto ai parametri fissati dalla UEFA e renderlo all’avanguardia.
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Il progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico
Un progetto da 150 milioni di euro per rendere lo Stadio Olimpico conforme agli standard UEFA e trasformarlo in un luogo simbolo dello sport, capace di generare guadagni durante l’intero anno., sottolinea ANSA. Questo il piano definito da Sport e Salute, insieme alla FIGC e alla Struttura commissariale istituita dal Governo per il coordinamento degli interventi connessi a Uefa Euro 2032, che vuole regalare alla città di Roma un impianto moderno, tecnologico e all’avanguardia mondiale.
Le modifiche all’impianto
Si partirà da un aumento della capienza, che sfonderà quota 70 mila tifosi, con una visibilità migliorata, arrivando a dotare lo stadio di nuovi maxischermi LED. Ma la struttura vivrà 365 giorni l’anno, grazie agli interventi previsti non solo per gli spazi interni e le tribune, ma anche per gli spazi esterni, con aree hospitality e premium, spazi corporate, food & beverage, oltre che con luoghi dedicati alle attività commerciali e di merchandising. Il tutto strizzando l’occhio all’ambiente mediante sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le tempistiche del progetto
Il progetto allega un cronoprogramma che consente l’utilizzo dell’impianto in concomitanza con i lavori, che si prevede comincino nell’estate 2027, con il traguardo del completamento dei lavori previsto per il 2030.
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