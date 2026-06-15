Greco: “Faccio il giornalista da 44 anni e continuerò a farlo, non rispondo agli insulti”

Dopo le ultime dichiarazioni sulla possibile cessione della Lazio da parte di Lotito, Stefano Greco è tornato a parlare sui social per commentare gli attacchi ricevuti, spiegando il suo silenzio e la sua profonda delusione per quello che è successo.

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“Leggete e commentate come volete. Io, come ho scritto giovedì, non commenterò. Su questa cosa resto in silenzio, come mi è stato chiesto di fare. Non mi fa piacere farlo, ma lo devo fare. Non posso decidere io. Se non lo capito e/o non lo accettate, mi dispiace, ma è così”.

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