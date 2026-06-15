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Greco: “Faccio il giornalista da 44 anni e continuerò a farlo, non rispondo agli insulti”
Dopo le ultime dichiarazioni sulla possibile cessione della Lazio da parte di Lotito, Stefano Greco è tornato a parlare sui social per commentare gli attacchi ricevuti, spiegando il suo silenzio e la sua profonda delusione per quello che è successo.
Leggi anche: Teodori: “I giornali iniziano a parlare della Lazio, Lotito non ha ancora chiesto scusa”
Il commento di Stefano Greco sugli attacchi ricevuti sui social
“Leggete e commentate come volete. Io, come ho scritto giovedì, non commenterò. Su questa cosa resto in silenzio, come mi è stato chiesto di fare. Non mi fa piacere farlo, ma lo devo fare. Non posso decidere io. Se non lo capito e/o non lo accettate, mi dispiace, ma è così”.
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