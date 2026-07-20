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COMUNICATI UFFICIALI

Settore giovanile: gli staff tecnici per la prossima stagione

Published

2 ore ago

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Centro Sportivo Formello

La Lazio ha definito lo staff tecnico del suo settore giovanile per la stagione 2026/27, prossima alla partenza. In un annuncio ufficiale, la società ha confermato la composizione di tutte le sue panchine under.

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Definito lo staff tecnico del settore giovanile della Lazio

“La S.S. Lazio comunica la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27. Sono stati definiti gli organici delle formazioni del vivaio biancoceleste, dall’Under 18 all’Under 14, che saranno impegnate nelle rispettive competizioni.

Di seguito gli allenatori delle squadre:

Under 18 Professionisti: Cristiano Lombardi

Under 17 A e B: Alessio Fazi

Under 16 A e B: Simone Rughetti

Under 15 A e B: Valerio Gualdaroni

Under 14 Pro: Matteo Grassi

Under 14 Regionali Eccellenza: Igor Spiridigliozzi

Gli staff saranno completati da vice allenatori, collaboratori tecnici, preparatori atletici e allenatori dei portieri, secondo l’organigramma tecnico definito dalla società.

Anche per la stagione 2026/27, tutte le gare ufficiali del Settore Giovanile della S.S. Lazio saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sulla piattaforma sslazio.it, confermando la copertura integrale delle competizioni del vivaio biancoceleste”.

Il comunicato societario conferma i nomi che stavano circolando negli ultimi tempi.

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