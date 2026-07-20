COMUNICATI UFFICIALI
Settore giovanile: gli staff tecnici per la prossima stagione
La Lazio ha definito lo staff tecnico del suo settore giovanile per la stagione 2026/27, prossima alla partenza. In un annuncio ufficiale, la società ha confermato la composizione di tutte le sue panchine under.
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Definito lo staff tecnico del settore giovanile della Lazio
“La S.S. Lazio comunica la composizione degli staff tecnici del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2026/27. Sono stati definiti gli organici delle formazioni del vivaio biancoceleste, dall’Under 18 all’Under 14, che saranno impegnate nelle rispettive competizioni.
Di seguito gli allenatori delle squadre:
Under 18 Professionisti: Cristiano Lombardi
Under 17 A e B: Alessio Fazi
Under 16 A e B: Simone Rughetti
Under 15 A e B: Valerio Gualdaroni
Under 14 Pro: Matteo Grassi
Under 14 Regionali Eccellenza: Igor Spiridigliozzi
Gli staff saranno completati da vice allenatori, collaboratori tecnici, preparatori atletici e allenatori dei portieri, secondo l’organigramma tecnico definito dalla società.
Anche per la stagione 2026/27, tutte le gare ufficiali del Settore Giovanile della S.S. Lazio saranno trasmesse in diretta sull’App ufficiale e sulla piattaforma sslazio.it, confermando la copertura integrale delle competizioni del vivaio biancoceleste”.
Il comunicato societario conferma i nomi che stavano circolando negli ultimi tempi.
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