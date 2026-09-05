Starlink nel Lazio: Internet veloce anche dove la fibra non arriva

Una connessione stabile è ormai indispensabile per chi lavora, studia, guarda streaming e, naturalmente, non vuole perdersi neppure un minuto della propria squadra del cuore. Ma cosa succede quando la fibra non arriva o la connessione disponibile nella propria zona non è abbastanza performante?

Per chi vive nel Lazio, soprattutto nelle aree periferiche, rurali o meno servite dalle reti tradizionali, una possibile alternativa arriva dallo spazio: Starlink, il servizio Internet satellitare di SpaceX.

E per i tifosi biancocelesti c’è anche un motivo in più per parlarne: perché oggi seguire la propria squadra significa essere connessi praticamente sempre, dalle dirette streaming alle conferenze stampa, passando per highlights, social, podcast e contenuti video.

Internet anche dove la fibra fatica ad arrivare

Roma e il Lazio hanno fatto importanti passi avanti sul fronte della banda ultralarga, ma la disponibilità e la qualità della connessione possono ancora cambiare sensibilmente da una zona all’altra. La stessa Regione Lazio considera la connettività un’infrastruttura strategica e punta a estendere l’accesso alla banda ultralarga sul territorio regionale.

Ed è proprio in questo scenario che una tecnologia satellitare come Starlink può rappresentare un’alternativa interessante, soprattutto per chi vive in zone dove la connessione via rete terrestre è assente, lenta o difficilmente migliorabile.

Il principio è semplice: un’antenna installata presso l’abitazione comunica con la costellazione di satelliti Starlink, permettendo di portare la connessione Internet anche in luoghi difficili da raggiungere con le infrastrutture tradizionali.

Dallo streaming della partita al lavoro da casa

Pensiamo, per esempio, a una domenica di campionato.

La Lazio gioca, il telefono è pieno di notifiche, qualcuno vuole guardare la partita in streaming, qualcun altro sta utilizzando una piattaforma di videoconferenza e magari in casa sono collegati contemporaneamente televisori, smartphone, computer e dispositivi smart.

Una connessione affidabile diventa quindi fondamentale.

Starlink è pensato proprio per offrire una connessione Internet ad alta velocità anche nelle aree più remote e, secondo le indicazioni ufficiali, il sistema può essere configurato in pochi minuti dopo aver individuato una posizione con una visuale libera del cielo.

Non solo calcio, quindi: smart working, streaming, videochiamate, gaming, studio e navigazione possono beneficiare di una connessione che non dipende direttamente dalla disponibilità della fibra fino a casa.

Quanto costa Starlink?

Attualmente in Italia sono disponibili diversi piani residenziali.

Il piano Residential 100 Mbps parte da 35 euro al mese, mentre il piano Residential 200 Mbps costa 45 euro al mese. È disponibile anche il piano Residential Max da 65 euro al mese, con le massime prestazioni disponibili e la maggiore priorità di rete prevista dal servizio.

Starlink indica inoltre una prova di 30 giorni per i piani residenziali.

Naturalmente, prima di scegliere un’offerta è sempre opportuno verificare la copertura e le condizioni applicate al proprio indirizzo.

Installare Starlink è complicato?

Uno degli aspetti interessanti è proprio la semplicità di configurazione.

Starlink è progettato per poter essere installato autonomamente: l’applicazione aiuta a individuare il punto migliore per posizionare l’antenna, che deve avere una visuale libera del cielo per garantire le migliori prestazioni possibili. Il kit può essere montato, a seconda delle esigenze, sul tetto, sulla parete, su una gronda o sul balcone utilizzando gli appositi supporti.

Una volta collegato il sistema al router, è possibile essere online in pochi minuti.

E se voglio provare Starlink?

Se stai valutando una soluzione alternativa alla connessione tradizionale, puoi verificare direttamente la disponibilità del servizio per il tuo indirizzo e scoprire l’offerta Starlink disponibile nella tua zona.

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Se utilizzi il link di riferimento per attivare il servizio, si applicano le condizioni del programma referral Starlink. Il programma prevede attualmente un sistema di crediti per chi invita un nuovo cliente, con condizioni specifiche: ad esempio, l’attivazione deve essere effettuata tramite Starlink e nello stesso Paese.

Per chi vive nel Lazio e non vuole rinunciare alla connessione

Dalle partite della Lazio alle serie TV, dal lavoro da casa alle videochiamate con amici e parenti, Internet è ormai parte integrante della nostra quotidianità.

E quando la fibra non è ancora arrivata sotto casa, guardare… verso il cielo potrebbe essere una soluzione.

Verifica Starlink e scopri se il servizio è disponibile al tuo indirizzo.

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