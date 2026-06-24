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“Gli stati generali della lazialità”: tutte le info sull’evento di Marconi e Ciapparoni
Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, autori della famosa petizione contro Lotito firmata da circa 50mila persone, sono i fautori dell’iniziativa che porta il titolo “Gli stati generali della lazialità“. Un appuntamento importante, da non perdere, che metterà insieme tantissimi tifosi biancocelesti per discutere del futuro del club.
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“Gli stati generali della lazialità”: tutto sull’iniziativa di Marconi e Ciapparoni
Questo appuntamento, da cerchiare in rosso sul calendario, si svolgerà a pochi passi dalla sede storica del club biancoceleste – via Col di Lana – al Teatro Manzoni. Qui si predisporranno panel tematici e ci saranno interventi sul palco di moltissimi tifosi della Lazio che discuteranno sul presente e sul futuro della Prima Squadra della Capitale. Hanno già dato la loro adesione, tra i tanti, Michele Plastino, Guido De Angelis, Luigi Bisignani, Briga, Angelo Mellone, Roberto Arduini, Gabriele Pulici.
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