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“Gli stati generali della lazialità”: tutte le info sull’evento di Marconi e Ciapparoni

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2 ore ago

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Stati generali della Lazialità Marco Ciapparoni info

Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, autori della famosa petizione contro Lotito firmata da circa 50mila persone, sono i fautori dell’iniziativa che porta il titolo “Gli stati generali della lazialità“. Un appuntamento importante, da non perdere, che metterà insieme tantissimi tifosi biancocelesti per discutere del futuro del club.

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“Gli stati generali della lazialità”: tutto sull’iniziativa di Marconi e Ciapparoni

Questo appuntamento, da cerchiare in rosso sul calendario, si svolgerà a pochi passi dalla sede storica del club biancoceleste – via Col di Lana – al Teatro Manzoni. Qui si predisporranno panel tematici e ci saranno interventi sul palco di moltissimi tifosi della Lazio che discuteranno sul presente e sul futuro della Prima Squadra della Capitale. Hanno già dato la loro adesione, tra i tanti, Michele Plastino, Guido De Angelis, Luigi Bisignani, Briga, Angelo Mellone, Roberto Arduini, Gabriele Pulici.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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