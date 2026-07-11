DIRETTA – Stati generali delle Lazialità: LIVE dal teatro Manzoni

Dal nostro inviato Marco Fabio Ceccatelli

Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 17 vanno in scena gli Stati Generali della Lazialità, un giorno speciale per i tifosi biancocelesti, che vedrà protagonisti giornalisti, comunicatori del mondo Lazio, vip dello spettacolo e della musica e persino personaggi della politica che hanno a cuore questi colori. Noi di Lazionews.eu siamo presenti per raccontarvi in live tutti i retroscena dell’evento che si sta svolgendo al teatro Manzoni di Roma.

LEGGI ANCHE: La conferenza stampa di presentazione di mister Gennaro Gattuso

In diretta gli Stati Generali della Lazialità dal teatro Manzoni in Roma: tutti gli aggiornamenti.

ORE 19:08 – Francesco Rutelli interviene in video per raccontare come è nata la sua Lazialità, ricordando la Lazio di Maestrelli e mostrando i tanti cimeli raccolti negli anni.

ORE 19:02 – Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, interviene sul palco

ORE 19:00 – Galdino chiude il suo intervento con la frase “Uniti e compatti fino alla libertà’”

ORE 18:42 – Teatro in piedi e ovazione per il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

ORE 18:40 – Galdino invita sul palco Yuri Alviti e Giovanni Valente in rappresentanza del tifo organizzato.

ORE 18:32 – Danilo Galdino si sofferma sul diritto di dissentire, parlando del comportamento da anti laziale di Lotito.

ORE 18:30 – Il professor Piero Sandulli in video spiega perché l’attuale gestione societaria della Lazio non può più funzionare.

ORE 18:22 – Sale sul palco Danilo Galdino di Radio Olympia. Galdino ringrazia pubblicamente Luigi Bisignani per aver portato in auge il malcontento del popolo laziale.

ORE 18:15 – Minò Caprio legge la lettera del decano del giornalismo laziale Vincenzo Cerracchio

ORE 18:10 – Video di Angelo Adamo Gregucci che spiega cos’è per lui la Lazialità. E racconta l’epopea della banda Fascetti, tutti che n un grandissimo senso di appartenenza.

ORE 17:45 – Anselmi chiama sul palco Massimo Maestrelli, Matteo D’Amico e Gabriele Pulici. In collegamento da remoto anche Gabriele Paparelli e Stefano Re Cecconi.

ORE 17:40 – Sale sul palco Marco Anselmi, speaker di Radiosei, che legge una lunga lettera in cui spiega come si crea l’identità del Laziale.

ORE 17:33 – Si alza un coro verso Mattia Briga “Ai veri laziali battiamo le mani”

ORE 17:27 – Mattia Briga sul palco canta il suo brano iconico “Pioverà”. “Noi siamo la Lazialità, sono le persone in questo teatro e quelle che ci hanno lasciato”, la sua dichiarazione

ORE 17:21 – Salgono sul palco Guido De Angelis e Michele Plastino, i creatori e diffusori del termine Lazialità. Ovazione per loro.

ORE 17:18 – Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, autori della petizione contro Lotito che ha raccolto più di 50 mila firme raccontano lo scopo della petizione. Ottenere rispetto e continuare a sognare una grande Lazio.

ORE 17:08 – Aprono l’evento Francesca Turco e Renzo Giannantonio che salutano il pubblico e che cedono subito il palco a Federico Scrima e a Giamarco Dettori che si esibiscono con la canzone “Sto qua per te”.

ORE 17 – Cominciano gli Stati Generali della Lazialità. Il teatro Manzoni ribolle di passione per la Prima Squadra della Capitale.

di Marco Fabio Ceccatelli

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP