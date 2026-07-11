NOTIZIE
Gattuso e gli Stati Generali: un sabato ricchissimo, ma snza Lotito
Si tratta di un sabato 11 luglio molto ricco, in casa Lazio: nel pomeriggio andranno in scena gli Stati Generali della lazialità, presso il Teatro Marconi, mentre a Formello si terrà, più o meno in contemporanea, la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, Gennaro Gattuso.
Leggi anche: “Calvani resta alla Lazio, non seguirà Gila a Milano“
Sabato ricco per la Lazio, tra gli Stati Generali e la presentazione di Gattuso
Sarà un pomeriggio piuttosto caldo, quello a tinte biancocelesti, e non solo per la morsa africana che ntrappola l’Italia. Ambedue le anime laziali avranno modo di esprimersi: a Formello andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, nuovo allenatore che parlerà accanto ad Angelo Fabiani, il quale rientrerà per l’occasione dal blitz a Spalato, dove ha incontrato i dirigenti della Dinamo Zagabria per parlare di Sergi Dominguez. Manxherà invece Claudio Lotito, come riporta il Messaggero, il quale sarà a visionare la Reggina a Reggio Calabria, per incontrare staff e tifosi dopo l’acquisto della società. L’orario di inizio è per le 16.15.
Al Marconi, invece, dalle 17, si darà avvio agli Stati Generali della lazialità, organizzati dai gruppi del tifo organizzato che sono in rotta con la società da mesi. Gli organizzatori presentano così il loro evento:
“Gli Stati Generali non saranno soltanto un momento di testimonianza, saranno un momento di lavoro. Lanceremo una proposta concreta sul ruolo che i Laziali intendono avere sul destino della loro squadra. Sul programma della manifestazione manteniamo le carte coperte fino a quando apriremo gli SG, giudicherete voi se valeva la pena aspettare”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
UFFICIALE: Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan
-
CALCIOMERCATO LAZIO14 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Provedel all’Inter, ci siamo: i nerazzurri comunicano l’acquisto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Diogo Leite ha scelto l’Arabia: è vicino all’Al-Diriyah