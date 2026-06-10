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Lazio in corsa per un giovane talento classe 2012: ecco di chi si tratta
La Lazio, secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, starebbe partecipando alla corsa per il giovane talento classe 2012 Stefano Maglio, centrocampista della Dabliu. Il calciatore è stato in prova a Formello qualche settimana fa, ma ora svolgerà dei provini anche con il Latina, la Ternana e la Fiorentina. In estate è assai probabile un salto di qualità in una squadra professionistica; chissà che non sia proprio quella biancoceleste.
Redazione Lazionews.eu
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