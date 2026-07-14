Stendardo: “Lazio? Il calcio senza tifosi non esiste”

Guglielmo Stendardo, ospite in un’intervista negli studi di Sportitalia, ha evidenziato le difficoltà cui andrà incontro Gennaro Gattuso da allenatore della Lazio, non ultima quella di dover disputare le partite in un Olimpico svuotato dalla protesta dei tifosi biancocelesti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Stendardo sulle difficoltà che Gattuso incontrerà alla Lazio

“Rino Gattuso è un allenatore molto determinato. Lui dà l’anima, così come faceva in campo, lo fa anche da allenatore. E’ arrivato in un contesto, in un momento davvero delicato per la Lazio. In questo momento non è semplice per qualsiasi allenatore, lo sa bene anche Sarri”.

Sull’Olimpico vuoto

“È un peccato perché la Lazio è una squadra che meriterebbe di recitare un altro ruolo, invece da un po’ di tempo purtroppo non ci riesce. Ci sono diversi problemi, ma quello più importante riguarda proprio il rapporto con i tifosi. Credo che questa sia la cosa più difficile da superare perché per me il calcio senza tifosi non esiste. Giocare in uno stadio vuoto credo che sia per ogni giocatore improponibile. Soprattutto in una piazza come Roma che ha un Olimpico che quando è esaurito è veramente un valore aggiunto. Quindi veramente mi dispiace, è una situazione molto delicata”.

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