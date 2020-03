Tempo di lettura: < 1 minuto

STENDARDO LAZIO CORONAVIRUS – Guglielmo Stendardo, ex difensore classe 1981, ha vestito la maglia della Lazio per sei anni anche se in due esperienze distinte, dal 2005 al 2008 prima e dal 2009 al 2012 poi. Soprannominato ‘Willy’ dai tifosi, ha collezionato in tutto 85 presenze e 6 gol in biancoceleste. L’ex giocatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dare una chiave di lettura alla situazione che attanaglia il mondo del calcio in questi giorni di emergenza Coronavirus.

Stendardo: “L’ipotesi dei playoff renderebbe più appetibile il campionato”

“C’è un vuoto normativo, servirebbe una nuova norma che disciplini il campionato per l’interruzione in caso di forza maggiore. Per me, l’ipotesi più giusta sarebbe quella di playoff e playout, che renderebbe più appetibile il campionato. Io spero però che si possa continuare, spostando il calendario più avanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.